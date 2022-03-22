Husumetlisini zeytinlikte tabancayla vurup öldürdü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Ş.U., aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan Tuğrul İşbilir'i (35) zeytinlikte tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Ayvacık'ın Babadere köyü yakınlarında meydana geldi. Tuğrul İşbilir, kendisine ait zeytinlikte, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Ş.U ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Ş.U, İşbilir'i tabancayla vurup, kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Tuğrul İşbilir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ş.U. ise kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. İşbilir'in cansız bedeni, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ş.U.'nun ise jandarmadaki sorgusu sürüyor.