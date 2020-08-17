Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı
Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı BURSA'da, Tuncay A. (27), alışveriş yapmak için girdiği markette husumetlisi Hakan A. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı
BURSA'da, Tuncay A. (27), alışveriş yapmak için girdiği markette husumetlisi Hakan A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli Hakan A., marketin önünde bekleyen 2 genci daha pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı.
Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay A., alışveriş yapmak için Eskiyol Sokak'taki bir markete girdi. Daha önceden aralarında husumet bulunan ve kendisini bir süredir takip eden Hakan A., bu sırada markete girerek pompalı tüfeği Tuncay A.'ya doğrultup ateş etti. Tuncay A. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde kalırken, saldırgan Hakan A. ise marketin önünde bekleyen İsmail N. (27) ve Emre A.'yı (26) da pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı. Şüpheli Hakan A. araca binerek olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Tuncay A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, İsmail N. ve Emre A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olay Yeri İnceleme ekipleri marketin içinde ve çevresinde inceleme yaparken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheli Hakan A.?yı yakalanması için çalışma başlattı.
- Bursa
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 03:28
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Husumetlisinin alışveriş yaptığı marketi pompalı tüfekle bastı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak 60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü Sürücüsünün kontrolünü kaybettikten sonra direğe çarpan otomobil, ortadan yamuldu Memleketine izne giden uzman çavuş, denizde boğuldu Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 yendi Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Vali'yi çıldıran vicdansızlık! Vatandaşlar, Duygu Delen'in ailesine yardım bahanesiyle dolandırılmaya çalışıldı Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı