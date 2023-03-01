Husumetlisinin aracı diye ateş etti, araçtaki 9 yaşındaki çocuğu öldürdü - Son Dakika
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Husumetlisinin aracı diye ateş etti, araçtaki 9 yaşındaki çocuğu öldürdü

01.03.2023 10:10
Husumetlisinin aracı diye ateş etti, araçtaki 9 yaşındaki çocuğu öldürdü

Samsun'da bir kişi husumetlisinin aracı diye otomobile düzenlediği silahlı saldırıda araçta bulunan 9 yaşındaki çocuk kafasından vurularak öldürüldü.

Samsun'da bir kişi husumetlisinin aracı diye otomobile düzenlediği silahlı saldırıda araçta bulunan 9 yaşındaki çocuk kafasından vurularak öldürüldü.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Arımköseli Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin T. (47) aralarında husumet bulunan şahsın aracı zannedip 60 AE 093 plakalı otomobile tabanca ile ateş açtı. Araca isabet eden kurşunlardan biri sağ arka kapı camından içeri girip araçta bulunan 9 yaşındaki Enes Tayyip Oflaz'ın sağ gözünün altına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan Metin T., Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı silah ise kız kardeşine ait evde ele geçirildi. Olayla ilgili Metin T.'nin kız kardeşi i.A. ve eniştesi Y.A. da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisinin aracı diye ateş etti, araçtaki 9 yaşındaki çocuğu öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Husumetlisinin aracı diye ateş etti, araçtaki 9 yaşındaki çocuğu öldürdü - Son Dakika
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