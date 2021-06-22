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Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı - Son Dakika

Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı

22.06.2021 13:51
Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı, System.String[]

Sivas'ta bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı.

Sivas'ta bir şahıs husumetli olduğu iddia edilen kişinin dükkanına arabasıyla daldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 4 Eylül Sanayi Sitesinde bir hırdavat dükkanında meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen dükkan sahipleri ve N.B.K'nın aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Telefonda yaşanan tartışma sonrası N.B.K aracını alarak husumet yaşadığı dükkana gitti. Dükkana aracıyla girerek maddi zarar veren N.B.K daha sonra 200 metre ilerideki hasar gören dükkan sahibinin olduğu iddia edilen 58 BY 927 plakalı Renault marka araca çarptı. Olay yerine gelen polis ekipleri 58 BG 048 Fiat marka araç sahibi N.B.K'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın hurdaya dönen aracı ise çekici yardımıyla kaldırıldı. - SİVAS

Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı
Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı
Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı
Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı
Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı
Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı
Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı

Eylül, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisinin dükkanına arabayla daldı - Son Dakika


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