Sinirlerine hakim olamayan kadın, husumetlisinin dükkanı pompalı tüfekle bastı - Son Dakika
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Sinirlerine hakim olamayan kadın, husumetlisinin dükkanı pompalı tüfekle bastı

27.04.2023 10:31

Düzce'de Gülhan Tunç Aksaoğlu, alacak-verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu kişinin dükkanını pompalı tüfekle bastı. Olayda kimse yara almazken, saldırgan kadın gözaltına alındı.

Dün gece saat 00.30'da Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'nda Gülhan Tunç Aksaoğlu, alkol aldıktan sonra evinde bulunan pompalı tüfeği de alıp, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu ismi öğrenilemeyen kişinin oto kiralama dükkanına gitti.

Gözü dönen kadın, husumetlisinin dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı

ANBEAN KAMERADA

Kadın, pompalı tüfekle dükkana 3 el ateş açtı. Olayı görenler, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını gözaltına aldı. Kadının iş yerine ateş açtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözü dönen kadın, husumetlisinin dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sinirlerine hakim olamayan kadın, husumetlisinin dükkanı pompalı tüfekle bastı - Son Dakika
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