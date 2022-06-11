Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı

11.06.2022 16:39
Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı

Bursa'da aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen iki esnaftan biri, husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı.

Bursa'da aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen iki esnaftan biri, husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı.

Olay, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan İ.O., evinden aldığı tabancayla C.C. ve O.D.'ye ait işyerine gitti. Burada tartışmanın şiddetlenmesiyle İ.O. belindeki tabancayla işyerine kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, C.C. ve O.D.'ye ait kamyonette ve işyerinde maddi zarar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına alarak emniyete götürdü.

Şüpheli İ.O.'nun emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı
Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı
Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı
Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı
Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisinin işyerine kurşun yağdırdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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