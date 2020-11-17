Husumetlisinin otomobilini kurşunlayan sanığa 7,5 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, trafikte karşılaştığı ve husumetli olduğu M.Ç.'nin (35) otomobiline 3 el ateş ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet Y. (27), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 1 Eylül'de, Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Y., trafikte seyir halindeyken, husumetli olduğu M.Ç.'yi gördü. Mehmet Y., M.Ç.'yi aracıyla takip ederek, otomobiline 3 el ateş açtı. M.Ç., yara almadan kurtulurken, Mehmet Y. ise kaçtı. Şikayet üzerine Mehmet Y. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık Mehmet Y. hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Mehmet Y., "Olay yeri her zaman geçtiğim bir yerdir. Ne zaman oradan geçsem şikayet ediyorlar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Y.'yi 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını değerlendirip, 'iyi hal' indirimi de yaparak, cezayı 7 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme heyeti, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.