Kolları ve bacaklarında kırıklar oluşan E.S.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kavga anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, E.S.'yi darp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

E.S. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kadıköy, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı - Son Dakika

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