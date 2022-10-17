Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı - Son Dakika
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Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı

17.10.2022 14:42

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs aralarında husumet bulunan kişiye elindeki sopayla dövdü. Sopayla defalarca vurulan şanssız adamın kolları ve bacaklarında kırıklar oluştu.

Kocaeli'de E.S. husumetli olduğu şahısla karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıs, yanında bulunan sopayla E.S.'ye saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

E.S. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KOLLARI VE BACAKLARINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Kolları ve bacaklarında kırıklar oluşan E.S.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kavga anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, E.S.'yi darp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Kadıköy, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak ortasında saldırdığı husumetlisinin kolunu ve bacağını kırdı - Son Dakika

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