Husumetlisinin tabancayla vurduğu genç ağır yaralandı

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Eşini 19 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın hakime sorduğu soru şoke etti

Çatı katında, bomba gibi patlayan çamaşır makinesi mahalle sakinlerini sokağa döktü

ABD'den Türkiye'yi çok kızdıracak bir hamle daha! Teröristlere silah gönderdiler