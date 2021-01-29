Hutbe okunurken minbere çıktı - Son Dakika

Hutbe okunurken minbere çıktı

Babası ile Cuma namazına giden çocuk, aklına oyun gelince hutbe okunurken minbere kadar çıktı

SİVAS - Sivas'ta babası ile cuma namazına giden küçük bir çocuk, aklına oyun gelince hutbe okunduğu sırada minbere kadar çıktı.

İzleyenleri gülümseten görüntüler Sivas'ın Altınyayla ilçesi Aydın Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde çekildi. Sezer Serbez, cuma namazına giderken 4 yaşındaki oğlu Yiğit Selami Serbez'i de yayına aldı. Minik çocuk namazın kılındığı esnada bir dakika bile yerinde duramadı. Mescidin içerisinde, cemaatin arasında dolanıp durdu. Kendi kendine oyunlar oynayan afacan, hutbe okunduğu sırada minbere kadar çıktı. Çocuğa müdahale etmeyen cemaat bu durumu tebessümle karşıladı.