Camide vaaz veren imam, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Böyle törpüleniyor din - Son Dakika

Camide vaaz veren imam, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Böyle törpüleniyor din

Son Güncelleme: 16.09.2023 09:58

İstanbul Eminönü'nde bir caminin imamı, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı. İmam, ''Filenin Sultanları... Bir de sultan oldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor. Sen harama şak şak yapıyorsun'' dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyon olarak göğsümüzü kabartan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bazı çevrelerin hedefi olmaya devam ediyor. Son olarak Eminönü'nde bulunan bir caminin imamı, Filenin Sultanları'nı hedef. Vaaz veren imam, "İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte" dedi.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

İstanbul Eminönü'nde bulunan Elhaç Timurtaş Cami'de bir imamın Filenin Sultanları'nı hedef aldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda imamın voleybolcularımıza yönelik söylediği sözler tepki çekti.

"HARAMA ŞAK ŞAK YAPIYORSUN"

İmam, "Hani sporcusunun zeki, çevik ve ahlaklısını seviyordunuz. Böyle mi oluyor ahlak? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Filenin Sultanları... Bir de sultan oldu. Böyle bir saçmalık yok ya. İşte böyle yavaş yavaş din törpüleniyor, iman gidiyor işte. Sen harama şak şak yapıyorsun. Ooo ne güzel ya... Allah yasaklamış kardeşim. Spor yap, yapılır. Başörtülü futbolcuymuş... Futbolun batsın, başörtülü futbolcu mu olur ya" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Camide vaaz veren imam, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Böyle törpüleniyor din - Son Dakika


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SON DAKİKA: Camide vaaz veren imam, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı hedef aldı: Böyle törpüleniyor din - Son Dakika
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