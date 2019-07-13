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Hutbe Sunum Bölge Finali Sinop'ta yapıldı

2 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019 yılı Hutbe Sunum Karadeniz Bölge Birinciliği, Sinop'ta gerçekleştirildi.

Hutbe Sunum Bölge Finali Sinop'ta yapıldı, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2019 yılı Hutbe Sunum Karadeniz Bölge Birinciliği, Sinop'ta gerçekleştirildi.
Merkez Alaaddin Camisi'nde düzenlenen ve 9 ilin katıldığı yarışmada bölge birinciliğini, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Giresun Tirebolu'dan katılan hatip Muhammet Koç elde etti.
İl Müftüsü Hayri Çelik, gönülleri coşturacak, insanlara dinletecek tarzda hatipliği ön plana çıkartmak amacıyla düzenlenen yarışmada birbirinden yetenekli hatipleri izlediklerini söyledi.
Minberde diksiyon ve hutbe sunumunun, öneminin, dikkat çekmenin, etkilemenin zamanında ve yerinde bilinmesi gerektiğini anlatan Çelik, "Birbirinden kıymetli arkadaşlarımızın sunumlarını izledik. Kendilerine Türkiye finali için başarılar diliyorum." dedi.
Yarışmada ikinciliği Çorum'dan Fikret Demirkan, üçüncülüğü ise Amasya'dan İbrahim Aslan elde etti.
Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Karadeniz, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:56 Kaynak: AA
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