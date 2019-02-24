Son Dakika Haberleri: Huwaei Katlanabilir 5g Akıllı Telefonu Mate X'i Tanıttı

Huwaei Katlanabilir 5g Akıllı Telefonu Mate X'i Tanıttı

1 saat önce

Huawei katlanabilir ekrana sahip 5G akıllı telefonunu tanıttı.

Huawei katlanabilir ekrana sahip 5G akıllı telefonunu tanıttı. Sırt sırta yaslanmış iki adet ekrana sahip olan Mate X açıldığında 8 inç büyüklüğünde tablet ekrana sahip oluyor…

İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/24/hu...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:11 Kaynak: Youtube

Huawei, Ekonomi
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