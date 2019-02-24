Huwaei Katlanabilir 5g Akıllı Telefonu Mate X'i Tanıttı
1 saat önce
Huawei katlanabilir ekrana sahip 5G akıllı telefonunu tanıttı.
Huawei
katlanabilir ekrana sahip 5G akıllı telefonunu tanıttı. Sırt sırta yaslanmış iki adet ekrana sahip olan Mate X açıldığında 8 inç büyüklüğünde tablet ekrana sahip oluyor…
İLGILI HABERLER : https://tr.euronews.com/2019/02/24/hu...
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:11 Kaynak: Youtube
Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babasını Kaybeden Mabel Matiz'e Taziye Telefonu!
Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak
Poşete Para Ödeyen Vatandaşlara Önemli Uyarı: Fişi Mutlaka Kontrol Edin