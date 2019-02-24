Huwaei Katlanabilir 5g Akıllı Telefonu Mate X'i Tanıttı
1 saat önce
Huawei katlanabilir ekrana sahip 5G akıllı telefonunu tanıttı.
Huawei
katlanabilir ekrana sahip 5G akıllı telefonunu tanıttı. Sırt sırta yaslanmış iki adet ekrana sahip olan Mate X açıldığında 8 inç büyüklüğünde tablet ekrana sahip oluyor
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:13
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