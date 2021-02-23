"Huysuz" filmi geliyor... Armağan Çağlayan sürprizi!

Yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle gönüllerde taht kuran usta sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun sıra dışı hayatı film oluyor. Geçtiğimiz temmuz ayında vefat eden Dursunoğlu, 1970'lerde devlet memuruyken sahnelere adım atmış, şovunun büyük ilgi görmesiyle istifa ederek sahne sanatçısı olmuştu. Fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye'yi dolaşan Huysuz Virjin, sonraki yıllarda televizyon programı yaparak bir TV fenomenine dönüşmüştü.

BİRLİKTE 350 BÖLÜM PROGRAM ÇEKTİLER

Ona TV serüveni boyunca eşlik eden isim ise yapımcısı Armağan Çağlayan'dı. Usta sanatçı ile birlikte 350 bölüm "Huysuz Şovu" çeken Çağlayan, Seyfi Dursunoğlu'na veda ederken şunları demişti: "Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. 'Huysuz' bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla..."

Armağan Çağlayan, hiç şüphesiz Seyfi Dursunoğlu'nu herkesten daha iyi tanıyan bir isim. Hayatını film yapmak isteyen yapımcılar da onun kapısını çaldı ve filme danışman olmasını istedi.

Teklifi kabul eden Çağlayan'ın danışmanlığında yapılacak filmin detayları ise henüz belli değil. En büyük merak ise usta sanatçıyı kimin canlandıracağı...

5 yaşa "Frozen" partisi

Cemiyetin ünlü çifti Burak-Melis Hatipoğlu, büyük kızları Derin için evde kutlama yaptı. Hatipoğlu çifti, beş yaşına giren Derin için sevilen çizgi film "Frozen" temalı bir parti düzenledi. Pandemi nedeniyle kutlamayı küçük tutan çift, gelecek sene için kızlarına daha büyük bir parti sözü verdi. Ben de minik Derin'in yeni yaşını kutluyorum; nice güzel yıllara...

Burak-Melis Hatipoğlu-Defne -Derin

Çantaları Türk tasarımcıdan

Güneş Mutlu Mavituncalılar'ın 2010 yılında kurduğu Mehry Mu, son yıllarda yaptığı atılımlarla bir dünya markası olduğunu kanıtladı! Bugüne kadar İngiliz kraliyet ailesi mensuplarından Olivia Palermo'ya, Jennifer Lawrence'tan Emma Roberts'a kadar birçok ünlü stil ikonu tarafından tercih edilen Mehry Mu, bir kez daha farkını ortaya koydu! Markayı yakın zamanda tercih eden isimlerden ikisi, ünlü oyuncu Jessica Alba ve sosyetik güzel Paris Hilton oldu.

Güneş Mutlu Mavituncalılar

Jessica Alba, markanın "Fey Mini Box" modelini tercih ederken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çantaya bayıldığını söyledi. Geçtiğimiz günlerde dördüncü kez nişanlanarak dikkatleri üzerine çeken Paris Hilton ise kendi stiline uygun olan leopar kumaşlı "Lucia Large Bag"i seçti. Hilton, nişanlısı Carter Reum ile yaptığı bir paylaşımda Mehry mu çantayı, leopar desenli elbisesi ve babetleriyle kombinleyerek, tarzını ortaya koydu.

Jessica Alba