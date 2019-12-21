Huysuz ve obur kedi Garfield'ın el çizimleri açık attırmayla satışta - Son Dakika
Son Dakika Dünya Huysuz ve obur kedi Garfield'ın el çizimleri açık attırmayla satışta - Son Dakika Dünya

Huysuz ve obur kedi Garfield'ın el çizimleri açık attırmayla satışta

6 saat önce

Huysuz ve obur kedi Garfield'ın çizgi romanları açık arttırma ile satışa çıktı. Lazanyaya düşkünlüğüyle bilinen sarmanın hikayesini anlatan çizgi romanlar 5 yüz ile 3 bin dolar arasında alıcı buluyor.

Huysuz ve obur kedi Garfield'ın el çizimleri açık attırmayla satışta, System.String[]

Ünlü çizgi roman karakteri turuncu kedi Garfield'ın yaratıcısı Jim Davis, 11 binden fazla çizgi romanı açık arttırma ile satışa çıkardı. Huysuzluğu ve oburluğuyla bilinen, pazartesilerden ve diyetlerden nefret eden Garfield'ın el çizimleri, çizgi romanlarını okuyarak ve çizgi filmlerini izleyerek büyüyen hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.


On binlerce el çiziminden bazılarını aile fertlerine ve arkadaşlarına hediye eden, bir kısmını bireysel çabalarla satmaya çalışan, bazılarını da sergilenmek üzere çeşitli müzelere gönderen Davis, bu kadar büyük bir koleksiyonun daha geniş kesimlere ulaşması için en uygun yolun müzayede olduğu görüşüyle harekete geçti.

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Garfield, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:34 
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