Huysuz Virjin'in yeğenlerinden vasiyet itirazı - Son Dakika

Huysuz Virjin'in yeğenlerinden vasiyet itirazı

19.02.2021 07:47
Huysuz Virjin'in yeğenlerinden vasiyet itirazı, System.String[]

Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşında hayatını kaybetti.

Huysuz Virjin tiplemesiyle hafızalara kazınan Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşında hayatını kaybetti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar'daki eviyle bankadaki yüklü miktarda birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bıraktı. Dursunoğlu'nun vefatının ardından vasiyetini yasal mirasçılarından çoğu onayladı. Ancak yeğenlerinden Evren Saydan ve Erhan Saydan itiraz ederek dava açtı. Anadolu Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması, mart ayında görülecek.

Seyfi Dursunoğlu, karakteri Huysuz Virjin'le özdeşleşen tüm sahne kıyafetleri ve aksesuarları ise muhafaza edilip sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na emanet etti.

SAĞLIK RAPORU ALDI

ÇYDD avukatı Sedat Durna, konuyla ilgili şunları söyledi: "Seyfi Bey'in vasiyeti, aynı gün sağlık raporu alınarak noterde yapılmıştır. Bu, en güçlü, en sağlam vasiyet şekillerinden biridir. 10 yasal mirasçıdan 5'i, vefat sonrası vasiyeti onayladı. 3 mirasçısı yasal olarak kabul etti. Ancak iki yeğeni Evren Saydan ve Erhan Saydan itirazda bulundu. Noterde yapılan vasiyetin tanıklarının yaşlı olduğunu, orada bulunanlardan birinin de dernekte çalıştığını iddia ettiler. Fakat bunlar somut bir iptal sebebi değil. Davaya mart ayında başlanacak."

PAY İSTİYORLAR

Seyfi Dursunoğlu'nun mirasının henüz derneğe geçmediğini de belirten Durna, şöyle konuştu: "Vasiyet kanuni olarak derneğe geçmedi. Yeğenleri 10'da 1 oranında pay istiyor. Ancak rahmetli Seyfi Bey'in 'Yeğenlerim cenazemi bile kaldıramaz, bir şey verilmesin' şeklinde açıklamaları var. Sanırım onlar 'Bu dava uzun sürer, biz de ÇYDD ile masaya oturur bir şeyler alırız' diye düşünüyor. Ama ellerinde somut bir iptal nedeni yok. Zaten biz de dernek olarak öyle bir şey yaparsak, Seyfi Dursunoğlu'na ihanet emiş oluruz. Bu süreç belki hukuki olarak 4-5 yıl devam eder ama yeğenlerinin bir hak durumu olamaz."

AVUKAT YEĞEN: DOĞRUSUNU YAPTI

Seyfi Dursunoğlu'nun avukat olan yeğeni Gizem Özköseoğlu, sanatçının cenaze töreninde vasiyetiyle ilgili şöyle demişti: "Biz ailesi olarak tüm dileklerini yerine getireceğiz. Vasiyetine karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağız. Bize herhangi bir şey bırakmaması bizi üzmedi, dayımız doğrusunu yaptı. Aile olarak onunla gurur duyuyoruz."

VASİYETİNDE NELER VARDI

Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar'daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı ayrıca evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen'e, kullandığı Land Rover marka cipi de yardımcısı Ümit Yazıcı'ya bıraktı.

'BİRBİRLERİNE GİRMESİNLER'

Seyfi Dursunoğlu, 2014 yılında Hürriyet'e verdiği röportajda vasiyetiyle ilgili şunları söylemişti: "Doktora gittim, akli dengemin yerinde olduğuna dair rapor çıkardım, noter huzurunda da vasiyetimi yaptım. Yeğenlerim var, hem de dokuz tane. Ama 'Onu ben alayım, bunu sen al' diye birbirlerine gireceklerine en iyisi hepsini derneğe bağışlamak. Zaten cenazemi bile kaldıramazlar."

Seyfi Dursunoğlu, 1970'den 2000'li yılların başına kadar Huysuz Virjin tiplemesiyle televizyonlarda yer aldı. Kanto geleneğinin gereği olarak abartılı makyaj ve abiyeler giyip sahnelerde izleyenlere keyifli anlar yaşattı, bol neşeli programlara imzasını attı.

Huysuz Virjin'in yeğenlerinden vasiyet itirazı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virjin, Üsküdar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Huysuz Virjin'in yeğenlerinden vasiyet itirazı - Son Dakika Magazin


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