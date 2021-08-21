HUYSUZ VİRJİN MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

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HUYSUZ Virjin karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken hayatını kaybeden sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun Zincirlikuyu'daki mezarı İBB'nin talebiyleödüllü mimar Kerem Piker yeniden tasarladı.

Dursunoğlu'nun kabri, hayatından ve sanatından izler taşıyan bir anıt mezar haline getirildi. Dursunoğlu'nun tüm mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından anıt mezarın başında bir anma töreni düzenlendi.

Anmada konuşan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, 'Ülkemizin yetiştirdiği ender değerlerden biri. İsmi hiç unutulmayacak hele ki okuttuğu kız çocuklardan Seyfi Dursunoğlu bursuyla okuduğunu dedikçe onun ismi hep anılacak. Mekanı cennet olsun" dedi. Anmanın ardından lokma dağıtıldı.