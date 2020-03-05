Hüyük Belediye Başkan Çiğdem'den özel öğrencilere Konya ve Anıtkabir gezisi sözü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük Belediye Başkan Çiğdem'den özel öğrencilere Konya ve Anıtkabir gezisi sözü - Son Dakika

Hüyük Belediye Başkan Çiğdem'den özel öğrencilere Konya ve Anıtkabir gezisi sözü

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören özel öğrenciler için Konya ve Anıtkabir gezileri düzenlenecek.

Hüyük Belediye Başkan Çiğdem'den özel öğrencilere Konya ve Anıtkabir gezisi sözü, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde öğrenim gören özel öğrenciler için Konya ve Anıtkabir gezileri düzenlenecek.

Yunus Emre Ortaokulu Özel Öğretim sınıfında öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Hüyük Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, makamında kabul ettiği özel öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunan Çiğdem, gelen talep üzerine, özel öğrencilerin katılacağı Konya ve Anıtkabir gezisi düzenleyeceklerini söyledi.

Öğrenciler de verdiği gezi sözünden dolayı Çiğdem'e teşekkür etti.

Anıtkabir, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğretmen dizisi ilk bölümüyle çok beğenilince sosyal medyanın gündemine oturdu
Kıdem tazminatında milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Yüzde 30 fazla alabilirsiniz MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:48:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüyük Belediye Başkan Çiğdem'den özel öğrencilere Konya ve Anıtkabir gezisi sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]