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Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, balıkçılarla buluştu

6 saat önce

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, geçimini Beyşehir Gölü'nden avcılık yaparak sağlayan balıkçılarla bir araya geldi.

Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, balıkçılarla buluştu, System.String[]

Konya'nın Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, geçimini Beyşehir Gölü'nden avcılık yaparak sağlayan balıkçılarla bir araya geldi.


Başkan Çiğdem, Beyşehir Gölü'nün Hüyük ilçesine sahili bulunan yerleşim merkezlerinde geçimini su ürünleri avcılığı yaparak sağlayan balıkçıların faaliyet gösterdiği limanlarını ziyaret etti. Balıkçılarla sohbet ederek, balıkçılık sektörüne ilişkin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Çiğdem'in ziyaretinde Beyşehir Gölü'nün temizliği ve balıkçı barınakları konuları da gündeme geldi.


Başkan Çiğdem yaptığı açıklamada, göl kıyısında faaliyet gösteren balıkçılardan gelen talep üzerine kıyıya konteyner barınak gönderdiklerini belirterek, "Beyşehir Gölü'nün Hüyük ilçesi sınırlarındaki sahilimizde devam eden sahil düzenleme projesi çerçevesinde 3 tane balıkçı barınağı yapılması da planlanıyor. Gölümüzün temizlenmesi ve su seviyesinin düşmesi konusunda yaşanan sıkıntılara ilişkin olarak da üzerimize düşen ne varsa yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu konuda tüm ilgililerden konuyla alakalı destek taleplerimiz var. Bu konudaki hassasiyetimizin bilinmesini istiyorum. İnşallah yakın zamanda bu konularda da müspet bir netice alacağımıza inanıyorum. Balıkçılarımıza av mesailerinde bol ve bereketli kazançlar temenni ediyorum " şeklinde konuştu. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Beyşehir, Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:03 Kaynak: İHA
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