Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'den SÜ Rektörü Aksoy'a ziyaret - Son Dakika

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy'u ziyaret etti.

Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, ziyarette Hüyük'te inşaatı yarım kalan meslek yüksekokulu hizmet binasının da gündeme geldiğini belirtti.

Mehmet Çiğdem, "Hüyük'te inşaat çalışmaları yarım kalan Hüyük Meslek Yüksekokulu hizmet binamız ile ilgili kendilerine bilgilendirmelerde de bulunduk. Önümüzdeki hafta için inşaatı yerinde incelemek üzere ilçemizi ziyaret edeceğini belirten Sayın Rektörümüze samimiyetinden ve içtenliğinden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.