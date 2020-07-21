Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem'ın esnaf ziyaretleri - Son Dakika

Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçe merkezinde işyerleri bulunan esnafları ziyaret etti.

Çiğdem, kendisine eşlik eden AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan'la gerçekleştirdiği ziyaretinde, esnaflarla sohbet etti, talep ve sorunlarını dinledi.

Çiğdem, ilçede belediye ve farklı kurumlarca yürütülen yol ve altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Belediye olarak ilçeye en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Çiğdem, şehir merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarından yapılan kazılar nedeniyle rahatsız olan esnaflardan bir süre daha anlayış beklediklerini belirterek, "Yapılan hizmetlerin şu anda zahmetini çekiyoruz ama tamamlandığında ilçemiz için çok güzel olacak, hem görüntü kirliliği giderilecek hem de kış döneminde yoğun kar yağışlarında elektrikler kesilmeyecek, sizlerden biraz daha sabır rica ediyoruz." dedi.