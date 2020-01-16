Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Konya şampiyonu filenin sultanlarını kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Konya şampiyonu filenin sultanlarını kabul etti - Son Dakika

Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Konya şampiyonu filenin sultanlarını kabul etti

6 saat önce

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya şampiyonu olan kız öğrencilerle bir araya geldi.

Hüyük Belediye Başkanı Çiğdem, Konya şampiyonu filenin sultanlarını kabul etti, System.String[]

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya şampiyonu olan kız öğrencilerle bir araya geldi.

Konya il birinciliği müsabakalarında şampiyon olan Yunus Emre Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımı oyuncusu öğrenciler, kazandıkları kupa ve madalyalarla birlikte antrenörleri eşliğinde Hüyük Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, makamında misafir ettiği yıldız voleybolcuları başarılarından dolayı kutlayarak, "Oynadığı 8 müsabakanın 8'ini de kazanarak büyük bir başarıya imza atan ve Konya birincisi olan filenin sultanı sporcularımız Hüyük'ün gururu oldu. Sporcularımıza Türkiye şampiyonluğu yolunda da üstün başarılar diliyorum." dedi.

Çiğdem, sporculara çeşitli hediyeler verdi.

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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