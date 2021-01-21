Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Hüyük Belediyesi'nin merkez ve bağlı dış mahallelerine muhtarlarla işbirliğiyle hizmet götürülüyor.

Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan, beraberindeki yönetim kurulu üyesi muhtarlara, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiğdem, ilçeye el ele verdikleri mahalle muhtarları ile hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Mahallelerimizin önceliklerini muhtarlarımızla istişare ederek hizmet götürüyoruz. Bu anlamda mahallelerimize hizmet üretiminde destek ve katkılarından dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ceylan da, mahallelerde yoğun bir hizmet dönemi içerisinde olduklarını belirterek, "Bu anlamda belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlar Derneği olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ziyaretimiz öncesinde mahallelerimizin talep ve önerileri hakkında tüm muhtarlarımızla görüş ve fikir alışverişinde de bulunduk." dedi.