Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne yeni sponsor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne yeni sponsor - Son Dakika

Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne yeni sponsor

6 saat önce

Hüyük ilçesini bu yıl Konya 2. Amatör Küme'de temsil edecek olan Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı'na sezon öncesi sponsor destekleri sürüyor.

Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne yeni sponsor, System.String[]

Hüyük ilçesini bu yıl Konya 2. Amatör Küme'de temsil edecek olan Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı'na sezon öncesi sponsor destekleri sürüyor.

Hüyük Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, yeni sezonda Hüyük ilçesini amatör liglerde temsil edecek olan Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımı'nın 8 Mart'ta başlayacak olan amatör lige hazır hale gelmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çiğdem, sponsorluk anlaşması için bir araya geldikleri toplantıda, "Tüm futbolcu kardeşlerimiz ile birlikte bu sezon ligde çok çalışarak Hüyük ilçemizin adından başarılarla söz ettirmek istiyoruz. Bu anlamda bize destek veren, inanan, güvenen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Çiğdem ayrıca Hüyük Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan futbol takımına yaptıkları sponsorluk anlaşması çerçevesinde destek veren YAY-ÇET Su Ürünleri Limited Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yayla'ya da teşekkür etti.

Yayla ise Hüyüklü gençlerin futbol branşındaki faaliyetlerinde üzerlerine düşen desteği bundan sonra da vermeye devam edeceklerini söyledi.

Futbol, 8 Mart, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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