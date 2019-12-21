Hüyük Belediyesi kış dönemine hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük Belediyesi kış dönemine hazır - Son Dakika

Hüyük Belediyesi kış dönemine hazır

6 saat önce

Konya'nın Hüyük İlçe Belediyesinin yürütülen çalışmalarla kış dönemi hazırlıklarını tamamladığı, bu kapsamda ilçe merkezine en uzak 8 dış mahalleye birer traktör ve karla mücadelede kullanabilecekleri ekipmanların dağıtıldığı bildirildi.

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Konya'nın Hüyük İlçe Belediyesinin yürütülen çalışmalarla kış dönemi hazırlıklarını tamamladığı, bu kapsamda ilçe merkezine en uzak 8 dış mahalleye birer traktör ve karla mücadelede kullanabilecekleri ekipmanların dağıtıldığı bildirildi.


Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, kış mevsimine girilmesi ve meteorolojiden gelen kar haberleri üzerine özellikle Hüyük'ün dış mahallelerinde karla mücadele çalışmalarının aksamaması için bir takım tedbirler aldıklarını söyledi. Başkan Çiğdem, kış dönemine girilirken belediyenin tüm birim müdürleriyle bir araya gelerek özellikle karla mücadele konusunda ilave tedbirleri alması konusunda talimatlar verdiğini de hatırlatarak, Hüyük Belediyesinin muhtemel kar yağışı öncesi tüm mahallelerinde karla mücadeleye hazır olduğunu vurguladı. Başkan Çiğdem, ilçe merkezine en uzak köy ya da beldeden mahalleye dönüşen 8 yerleşimin muhtarlıklarına traktör ve bu araca pratik ve kolayca takılabilen kar küreme ataşmanı dağıttıklarını da aktardı. Başkan Çiğdem, "İlçemiz merkezine en uzak 8 dış mahallemizde karla mücadele konusunda bu traktör ve ataşmanlarından istifade edeceğiz. Kar ataşmanları, traktörün arkasına basitçe takılmak suretiyle tıpkı bir kürek, süpürge gibi karla mücadelede kullanılabilecek. Bu pratik karla mücadele ataşmanlarının karla mücadelede ilk başlangıçta işimizi oldukça kolaylaştıracağına inanıyoruz. İnşallah, bu kış mevsiminde karla mücadele konusunda ilçe genelinde çok fazla bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü bu konuda araç filomuzu da güçlendirerek yeni iş makineleriyle takviye ettik" ifadelerini kullandı. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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