Hüyük belediyesinden korona virüse karşı dezenfekte - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hüyük belediyesinden korona virüse karşı dezenfekte - Son Dakika

Hüyük belediyesinden korona virüse karşı dezenfekte

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla ilçe genelinde yürütülen dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Hüyük belediyesinden korona virüse karşı dezenfekte, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla ilçe genelinde yürütülen dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin korona virüse karşı önlem maksadıyla ilçe merkezi ve dış mahallelerde gerçekleştirdiği faaliyetlerini sıklaştırdığını belirten Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Bu çerçevede ekiplerin ilçe merkezinde, Pazar yeri ve ana caddelerde temizlik ve hijyene yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktarırken, yolların deterjanlı sularla yıkandığını, ilaçlama çalışmalarının da kesintisiz devam ettiğini söyledi. - KONYA

Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:35 Kaynak: İHA

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