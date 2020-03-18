Hüyük Belediyesinden koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı belediye ekiplerince dezenfekte çalışmalarının yanısıra halkı bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerin de yürütüldüğü bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı 23 mahallenin tümünde Kovid-19'a karşı önlem ve tedbir amacıyla ilaçlama ve halkı bilgilendirme çalışmaları yapıldığını belirtti.

Çiğdem, bu kapsamda Hüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiplerin okul, mahalle muhtar ofisleri, camiler, hizmet salonları, toplu taşıma araçları, çocuk parkları, faaliyetlerine ara verilen kıraathane ve kafeteryalar, halkın toplu olarak kullandığı ya da bireysel sık kullanımın olduğu tüm mekanlarda ilaçlama ile dezenfekte yaparak, virüsün bulaşması ve yayılmasına yönelik önlem aldığını kaydetti.

Başkan Çiğdem, Kovid-19'un ülke ve ilçe için tehdit olmaktan çıkana kadar bu çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirterek, "İlçemizde bulunan okullardaki sınıflar, okul toplantı salonları, spor salonu, kantin ve laboratuvar gibi bölümler en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edilip temizlenmiştir." ifadesi kullanıldı.