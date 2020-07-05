Hüyük, ceviz yetiştiriciliğinde de adını duyurmayı hedefliyor - Son Dakika

Hüyük, ceviz yetiştiriciliğinde de adını duyurmayı hedefliyor

Konya'nın Hüyük ilçesi ceviz üretiminde de adını duyurmak istiyor.

Konya'nın Hüyük ilçesi ceviz üretiminde de adını duyurmak istiyor.

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Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Konya'da organik çilek ve kiraz üretiminin merkezi olan Hüyük'ün yakın zamanda ceviz yetiştiriciliğinde de başarıyla adını duyurmak istediğini belirtti.


Başkan Şahin, ilçede ceviz üretiminde son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, ürün rekoltesinin de her geçen yıl artış gösterdiğini söyledi.


Yörenin, Isparta'nın Şarkikarağaç ve Yalvaç, Konya'nın Beyşehir ilçesi üçgenindeki bir coğrafi konumda yer aldığını, bu bölgede yetiştirilen cevizlerin kalitesi ve zengin aromatik yapısı ve lezzeti ile ön plana çıktığına dikkati çeken Şahin, "Ceviz severlerin dikkatini çekebilecek kadar albenisi olan, kabuğunun içi dolu dolu olan ürünümüz yağlı olduğu için lezzet ve aroması da en üst seviyededir. Bu da kalitesine önemli ölçüde etki yapıyor" dedi.


Hüyük'te bu yıl bazı yerlerde üşümeler yaşansa da rekoltenin genelde iyi durumda olduğunu da vurgulayan Şahin, yörenin yakın gelecekte ceviz üretiminde de iddialı bir konuma geleceğine dikkat çekti.


Cevizin yörede çiftçiler arasında artık olmazsa olmaz bir ürün haline geldiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti: "Cevizde her geçen gün rekoltemiz yükseliyor. Şöyle ki, bazı diğer ürünlerden feragat eden çiftçilerimiz cevizi daha evladiyelik bir ürün olarak gördüğünden son yıllarda bayağı bir buna doğru yöneliş var. Özellikle ceviz bahçeleri oluşturuluyor. Dolayısıyla bölgemiz, çok fazla değil, gelecek 5-10 yıl içinde tonlarla ifade edilen bir şekilde bu ürünü halimizden kaldırır hale geleceğiz inşallah. Çünkü, şu anda vatandaşlarımızın çok ihtiyacı üzerinde bir üretim var, Konya bölgemize rahatlıkla yetecek bir vaziyette rekolteye sahibiz ceviz üretiminde. Ama, diğer ürünlerimizde olduğu gibi cevizde de bölge olarak bir piyasa oluşturmak istiyoruz. Cevizde, bölgemize has olan cinslerden yetiştirilmeye dikkat ediliyor. Bölgemizde, Nisan ayı ile Ekim ayı arasındaki mevsimde kabuğun içini doldurabilecek ve yetişmesini sağlayacak cinslere ağırlık veriliyor. Bundan dolayı gerek Ziraat Odası olarak gerekse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak halkımızı cevize yönlendirmeyi ön plana aldık. Vatandaşımız da bu konuda duyarlı davranıyor. Yani, ceviz bölgemizde tuttu. Gelecek yıllarda inşallah daha iyi, yüksek rekoltelerden bahsedeceğiz. Şu anki gelinen noktada, 5 yıl öncesiyle bugünü kıyaslayacak olursak en az on kat bir artış sözkonusu. Gelecek yıllarda bunun üzerine koyabilirsek cevizde, istikbalde yüksek tonlarla ifade edeceğimiz bir ürün rekoltesine ulaşabileceğiz." - KONYA

Konya, Hüyük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hüyük, ceviz yetiştiriciliğinde de adını duyurmayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi

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