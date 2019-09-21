Son Dakika Haberleri: Hüyük çileği, coğrafi ürünler zirvesinde görücüye çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Hüyük çileği, coğrafi ürünler zirvesinde görücüye çıktı

11 dakika önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde yetiştirilen organik çilek, Ankara'da düzenlenen 2.Uluslararsı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde görücüye çıktı.

Hüyük çileği, coğrafi ürünler zirvesinde görücüye çıktı, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde yetiştirilen organik çilek, Ankara'da düzenlenen 2.Uluslararsı Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde görücüye çıktı.


Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Hüyük Belediyesi'nin standı da yoğun ilgi gördü. Stantta ilçede üretilen organik çileğin yanı sıra yörede yetiştirilen ceviz ve tarhana da tanıtıldı.


Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, gerek Hüyük ilçesinin tanınırlığını artırmak, gerekse yöredeki çiftçilerin ürettikleri geleneksel ürünlerin değerinde alıcı bulması amacıyla bu tür organizasyon ve etkinliklere katılım sağlamaya büyük önem verdiklerini söyledi.


Başkan Çiğdem, "Hüyük ilçemizde son yıllarda üretimi artan ve bir marka haline gelen, artık Hüyük'le özdeşleşen organik çileğimizin yanı sıra ilçemizde yetiştirilen diğer ürünlerimizi de burada oluşturulan stantta ziyaretçilere tanıtmak amacıyla bu zirveye Hüyük Belediyesi olarak bizler de katılım sağladık. Bu tür çalışmaları bölgemizin topyekün kalkınması adına önemsiyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz yoğun ilgiden dolayı yaşadığımız memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi. - KONYA

Ankara, Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, evladının mezarını hazırladı
Senet davasında Mansur Yavaş hakkında yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talebi reddedildi Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında Kobani soruşturması kapsamında tutuklama kararı Biyonik kulaklık takılan Yusuf ilk olarak 'baba' dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 12:13:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hüyük çileği, coğrafi ürünler zirvesinde görücüye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]