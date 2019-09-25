Son Dakika Haberleri: Hüyük çileğinin katma değeri artırılacak
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Hüyük çileğinin katma değeri artırılacak

1 saat önce

Hüyük ilçesinde son yıllarda üretimi giderek artan Hüyük çileğinin katma değeri hayata geçirilecek yeni proje ile daha da artırılacak.

Hüyük çileğinin katma değeri artırılacak, System.String[]

Hüyük ilçesinde son yıllarda üretimi giderek artan Hüyük çileğinin katma değeri hayata geçirilecek yeni proje ile daha da artırılacak.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) öncülüğünde, Hüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Hüyük Şoförler Esnaf Odası tarafından hazırlanan Hüyük çileğinin katma değerinin artırılması ve pazarlanması çalışmasında, soğuk hava tesisinin teşvik edilerek, yerel kalkınmanın ve rekabet gücünün daha fazla anlaşılması ve kamuoyuna yansıtılması amacını taşıyan proje Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından kabul edildi.

Projenin imza protokolüne taraflardan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Hüyük Esnaf ve Sanatkarlar, Şoförler Esnaf Odası Başkanı Serdar Uzal ile MEVKA Genel Sekreter Vekili Savaş Ülger katıldı.

İmzaların atılmasının ardından KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, MEVKA Proje Danışmanı Fatih Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Konya, Hüyük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:58 Kaynak: AA
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