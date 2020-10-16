Hüyük'e Kızılay ilçe temsilciliği açılıyor - Son Dakika

Türkiye Kızılay Derneği tarafından Hüyük ilçesine Kızılay temsilciliği açılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kızılay Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kaymakam Cüneyt Demirkol'u ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem'in de eşlik ettiği ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Üzülmez, Hüyük'te ilçe kaymakamlığı ve belediyenin de destekleriyle Kızılay'ın ilçe temsilciliğini açmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Üzülmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hüyük'te Kızılay temsilciliğini açarak, bölgenin hem Kızılay ile tanışmasını, hem de sıkıntıdaki insanlarımıza, fakir ve muhtaçlarımıza yardım etmek amacındayız. Kızılay'ın merhamet elini Hüyük'te fakir ve ihtiyaç sahiplerimize de bu vesile ile uzatmış olacağız. Sadece bununla da kalmayacağız, okullarımız da dahil her yerde Kızılay'ın afet eğitiminden farklı alanlardaki eğitime kadar Kızılay bilincini yer yer geliştirmek de istiyoruz. Bugün bu çalışmalar için buradayız. İnşallah, gelecekte Hüyük'e ilçe temsilciliğini açmış olacağız."