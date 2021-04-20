Hüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, göreve başladı - Son Dakika

Ünal'ın ilçeye veda etmesinin ardından yeni görevine başlayan Maden'i, kendisini ziyaret eden Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol da makamında kabul etti.

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