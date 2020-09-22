Hüyük'ün yeni kaymakamı göreve başladı - Son Dakika

Hüyük'ün yeni kaymakamı göreve başladı

Konya'nın Hüyük ilçesine atanan Kaymakam Cüneyt Demirkol göreve başladı.

Hüyük'ün yeni kaymakamı göreve başladı, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesine atanan Kaymakam Cüneyt Demirkol göreve başladı.

İçişleri Bakanlığının onayı ile Hüyük ilçesine atanan 106. Dönem Kaymakamı Cüneyt Demirkol ilçeye geldi. 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle Hüyük İlçe Kaymakamı olarak görevine başladı. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ve AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaaslan dün itibariyle ilçedeki ilk mesaisine başlayan Kaymakam Demirkol'u ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın'ın Köşk İlçesine atanan Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu'nun bir süre önce ilçeye veda etmesinin ardından bu göreve Ilgın Kaymakamı Aytekin Yılmaz vekalet ediyordu. - KONYA

Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:37 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hüyük'ün yeni kaymakamı göreve başladı - Son Dakika

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