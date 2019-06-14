Hüyük Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı
4 saat önce
Konya'nın Hüyük ilçesine Kaymakam olarak atanan Dilara Şenoğlu göreve başladı.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:47 Kaynak: AA
'nın Hüyük
ilçesine Kaymakam olarak atanan Dilara Şenoğlu göreve başladı. İçişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü tarafından Hüyük Kaymakamlığı'na vekaleten görevlendirilen Kaymakam Şenoğlu, ilçedeki görevine başladı.
Atama öncesi, ilçeye Beyşehir
Kaymakamı Yusuf Özdemir
vekalet etmekteydi.
1991 yılında İstanbul
'da doğan Şenoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun
'da tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
İktisat Bölümünde tamamladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti.
Şenoğlu, Muğla Valiliği
'nde stajını, Afyonkarahisar Sandıklı
ve Antalya Gazipaşa
ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı.
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