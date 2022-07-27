Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı

27.07.2022 11:36
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Beyşehir Adliyesi'nde göreve başlayan ilçenin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, Beyşehir Adliyesi'nde göreve başlayan ilçenin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'ü makamında ziyaret etti.

Kaymakam Çimer, kendisine eşlik eden İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran ve İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük'e yeni görev yerinde başarı diledi.

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) son yaz kararnamesi ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'ndan Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Küçük de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kaymakam Çimer ve beraberindeki misafirlerine teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Çankaya Belediyesi'nden Yeni Bebeği Olan Ailelere, 'Hoş Geldin Bebek' Seti Çankaya Belediyesi'nden Yeni Bebeği Olan Ailelere, 'Hoş Geldin Bebek' Seti İlçe müftüleri Altıntaş'ta toplandı İlçe müftüleri Altıntaş'ta toplandı
Kaynak: AA

Beyşehir Adliyesi, Mustafa Küçük, Cumhuriyet, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:22 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu geçmek için bugün Dinamo Kiev ile karşılaşacak! İşte muhtemel 11
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:50 İETT otobüsünde skandal! Şoför ve sevgilisi ilişkiye girerken görüntülendi
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:36:18. #1.11#
SON DAKİKA: Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement