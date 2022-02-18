Hüyük Kaymakamına ziyaretler sürüyor - Son Dakika

Türkiye Kızılay Derneği Hüyük İlçe Koordinatörü Mustafa Kemal Ateş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer'i makamında ziyaret etti.

Ateş, kendisine eşlik eden yönetim kurulu üyeleri İlkay Ceylan, Kadir Besler ve Kadın Kolları Başkanı İlknur Altunbilek ile gerçekleştirdiği ziyarette, ilçede mesaiye başlayan Kaymakam Çimer'e yeni görevinde başarı dileyerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette, Ateş, Kızılay'ın ilçedeki faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çimer ise lise yıllarında başlayan gönüllülük hareketinin üniversite yıllarında eğitim gönüllüsü olarak devam ettiğini söyledi.

Yeşilay, Kızılay gibi sivil toplum kuruluşlarında en ön saflarda gönüllü olarak çalıştığını ifade eden Çimer, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun gelişip büyümesi öncelikle eğitim, sağlık ve sosyal gelişmişlik seviyesinin artırılmasından geçmektedir. O yüzden sivil toplum kuruluşlarımızın bu anlamda çok önemli bir görevi üstlendiği düşüncesindeyim. Kızılay heyetini ziyarette karşımda görünce çok heyecanlandım. Üniversite yıllarımdaki Kızılay gönüllüsü olarak yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Ateş, Kaymakam Çimer'e gönüllülük rozeti ve bilekliğini takarken, misafirperverliği ve hoş sohbeti için teşekkür etti.