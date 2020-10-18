Hüyük otogara kavuşacak - Son Dakika

Hüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan otogarın önümüzdeki ay ihalesine çıkılacağını belirtti.

Çiğdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın son ilçe ziyaretinde otogar inşaatının yapılacağı alanda incelemelerde bulunduğunu hatırlattı.

Otogarın Hüyük için çok gerekli bir yatırım olduğunu ifade eden Çiğdem, "İhalesini Büyükşehir Belediyemiz önümüzdeki ay yapıyor. Hemen arkasından da inşallah yeni oto sanayi sitemizin ihalesine gireceğiz. Bu çalışmalar bizi mutlu ediyor, çünkü Hüyük her geçen gün kalkınıyor, büyüyor, değişiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilçemize verdiği desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.