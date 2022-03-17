Hüyük'te 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü farklı etkinliklerle kutlanıyor.

Hüyük Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik hazırladı.

İlçedeki halk pazarında temsili seferberlik ilanının duyurulmasıyla başlayan etkinliğin ilk bölümünde asker kıyafeti giyen öğrenciler, Hüyük'ün Çanakkale'de şehit olan kahramanların isimlerini tek tek okudu. Daha sonra öğrenciler, ilçede yetişen fıstık çamı tohumlarını şehit künyeleriyle birlikte vatandaşlara dağıttı.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise İlçe Emniyet Amirliği polis kontrol noktası önünde asker kıyafeti giyen öğrenciler yolda seyir halindeki araçları durdurdu.

Sürücülere, İstiklal Marşı'nın 6'ıncı kıtasını okuyan öğrencilerin yanına gelen İlçe Kaymakamı Hasan Çimer ile beraberindeki polis, jandarma, belediye ve Kızılay, görevlileri düzenlenen etkinliği anlattı. Burada da sürücülere fıstık çamı ve şehit künyeleri dağıtıldı.

Etkinliklere, Çimer'in yanı sıra Hüyük Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, Makbule Durmuş Akkuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Sever, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan Çanakkale'de şehit düşen Hüyüklü kahramanların isimleri gün içerisinde hoparlörlerden sürekli anons edildi, Merkez Camisi'nde ise Çanakkale şehitleri için mevlid-i şerif okutuldu.