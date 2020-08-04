Hüyük'te 2 hafta süreyle semt pazarları kurulmayacak - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezi ve mahallelerde kurulan semt pazarlarının iki haftalığına yasaklandığı bildirildi.
Hüyük Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, ilçede son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle ilçede yeni önlemler alındığı belirtildi.
Açıklamada, "İlçe merkezinde perşembe günleri kurulan semt pazarı ile dış mahallelerde farklı günlerde kurulan pazarlar, iki hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı." ifadelerine yer verildi.