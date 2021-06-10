Üye Girişi
Hüyük'te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü - Son Dakika

Hüyük'te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü

10.06.2021 17:15
Hüyük'te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde 408 bin dekar ekili alanın bu yıl yaşanılan kuraklıktan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde 408 bin dekar ekili alanın bu yıl yaşanılan kuraklıktan olumsuz etkilendiği belirtildi.

Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, Konya bölgesinde bu yıl yaşanan kuraklıktan Hüyük ilçesindeki ekili sahaların da zarar gördüğünü açıkladı. Bölgedeki kuraklık verilerini paylaşan Şahin, Hüyük ilçesinde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 260 bin dekar arazi bulunduğunu, bölgede kuru tarım yapılan arazi miktarının 200 bin dekar, sulu tarım yapılan arazi miktarının ise 60 bin dekar civarında olduğunu hatırlattı. Bu yıl bölge genelinde yaşanılan kuraklıktan olumsuz etkilenen kuru alanlardaki zarar miktarının 160 bin dekar civarında olduğunu ifade eden Şahin, kuru alan zararının yüzde 80 seviyesine ulaştığını vurguladı. Sulu alandaki zarar miktarının da 36 bin dekar seviyelerinde olduğunu belirten Şahin, bunun da oranının yüzde 60 seviyelerinde olduğunu kaydetti. Şahin, kış ve ilkbahar dönemindeki yetersiz yağışlar nedeniyle kurak bir dönem yaşayan bölgede çiftçilerin büyük bir mağduriyet içerisinde olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

"Bölgemizde 2021 çiftçi kayıt sistemi baz alınarak yapılan tespitlerde arpada 47 bin 200 dekarlık bir alanda zarar söz konusu. Bu, buğdayda 97 bin 850 dekara ulaşıyor. Hububatın yanı sıra baklagil ekili arazilerimiz de kuraklıktan olumsuz etkilendi. 25 bin dekarlık nohut, mercimek, fasulye ve bezelye gibi ürünlerin ekildiği baklagil ekim alanının bulunduğu ilçemiz genelinde bu ürünlerde de zarar oranı yüzde 80 seviyelerine ulaşmış durumda. Ayrıca, bölgemizde haşhaş ve çilek üretimi yapılan alanlar da bu yıl yaşanan kuraklıktan etkilendi. Bölgemizdeki bu zarar tespit durumunu tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızla da paylaştık."

Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, bölgede yetiştirilen ve kuraklıktan etkilenen ürünlerin son durumlarıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Buğdayda bölgemizde 97 bin 870 dekar alanın 78 bin 280 dekarında hasar söz konusu. Hasar oranı yüzde 80 olup, yetersiz yağışlar nedeniyle sapa kalkma döneminde bitkiler gelişememiş olup, ürün alınamayacak durumdadır. 47 bin 200 dekar arpa ekili alanın bulunduğu bölgemizde 37 bin 760 dekarlık ürün ekili alanda hasar söz konusudur. Buğdaydaki nedenlerden dolayı ürün alınamayacak durumdadır. Baklagillerden nohut ve mercimekte de yüzde 70 ve yüzde 80'lik hasar söz konusudur. Nohutta çimlenme dönemi ilkbahar toprak nemi ile çimlenme olmuş, bitkiler toprak yüzeyine çıkmış fakat gelişimleri 10-15 santim arasında bitkiler fenolojik evresinden önce çiçeklenmiş, bitki gelişimleri ve çiçek oluşumları çok düşüktür. Mercimekte de bitkiler kuraklık nedeniyle çimlenmiş ancak sıcak ve kuraklık nedeniyle toprak nem oranı az olması sebebiyle filizler kurumuştur. Bölgemiz, Konya'da haşhaş ve çilek üretiminin de önemli bir merkezi olup, 6 bin 500 dekar haşhaş ekili sahamızda 2 bin 275 dekarlık alanda kuraklıktan yüzde 35 seviyesinde hasar oluşmuştur. 7 bin dekarlık çilek ekili alanımızda ise 2 bin 400 dekarlık alan kuraklıktan etkilenmiş, hasar oranı ise yüzde 60'lara ulaşmıştır. Yağış olmaması nedeniyle haşhaşta boylanma ve çiçeklenme olmamıştır. Bitkiler strese girmiş ve çiçeklenme olmadan kurumaya dönmüştür. Çilekte ise, su kaynaklarında çiçeklenme dönemindeki su yetersizliği ve meyve verimi az, bitki kurumaları olmuştur. Ayrıca, nötürgün bitkisi olması nedeniyle çiçeklenme durmuştur." - KONYA

Hüyük'te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü
Hüyük'te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü
Hüyük'te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü

Hürriyet Şahin, Ziraat Odası, Konya, Hüyük, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hüyük'te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı 18:17 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın 17:53 Kaçırıldığı düşünülen Melisa'dan ailesini yıkan mesaj: Evlendim, aramayın 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu 17:45 5 fabrikada yemekten zehirlenme şüphesi! Yaklaşık 200 işçi hastaneye başvurdu
Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu 17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu 17:16 Mevzide zeybek oynamış! Şehit özel harekat polisinin görüntüleri yürekleri burktu MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu 16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı 15:33 Sel suları tesisteki balıkları tarlalara sürükledi! Bölge halkı tarladan balık topladı Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı 15:03 Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı

Son Dakika Haberleri
18:17 Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi
18:16 Fatih Terim'in şart koştuğu transferler için bütçe 50 milyon olmalı
17:59 Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!
17:42 Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım
17:37 Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu
17:29 Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor
17:09 AK Parti'den '15 vekil' açıklaması: Kulis bilginiz doğru değil
17:03 Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim
16:59 Kıskançlık tartışması kanlı bitti! Gözü dönen koca, karısını bacaklarından vurdu
16:51 MİSİAD Başkanı Feridun Öncel gözaltına alındı! İsmi Sedat Peker'in videolarında geçiyordu
Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yapılan saldırıya tutuklama talebi         
18:18
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu!         
17:59
TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı TAPDK bandrollerini ikinci kez kullanıp, devleti 80 milyon lira zarara sokacaklardı         
17:46
Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım         
17:42
Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor Takipçisine hakaret eden şarkıcı Berkay, 4 yıl 4 aya kadar hapis istemi ile yargılanıyor         
17:29
Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim Fenerbahçe'de yerli futbolcu operasyonu başlıyor! İşte Ali Koç'un hedefindeki 4 isim         
17:03
Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti Fenomen Caner Çalışır'a ölüm yıl dönümünde ünlü dostlarından büyük vefasızlık! Tam 1 yıl önce hayatını kaybetmişti         
16:16
Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! Kulislerde konuşulan 3 senaryo var         
15:17
Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü Kıraç'ın Milli Takım marşı olay yarattı! Sosyal medya ikiye bölündü         
14:37
Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlayan Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü Korona çıkınca sazı bırakıp, çiğ köfte yoğurmaya başlayan Serdar Örnek yeniden sahnelere döndü         
14:29
Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan "kıyafet" davasında iki sanığa da ceza verilmedi         
14:21
Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Müsilajda skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı?         
13:23
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
11:54
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 18:27:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hüyük'te 408 bin dekar ekili saha kuraklıktan zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement