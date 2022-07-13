Hüyük'te ahır yangını - Son Dakika
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Hüyük'te ahır yangını

13.07.2022 09:16
Hüyük'te ahır yangını

Konya'nın Hüyük ilçesinde ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Konya'nın Hüyük ilçesinde ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Hüyük ilçesine bağlı Selki Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.T.'ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar, vatandaşlar tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hüyük'te ahır yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hüyük'te ahır yangını - Son Dakika
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