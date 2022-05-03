Hüyük'te bayramlaşma programı yapıldı - Son Dakika
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Hüyük'te bayramlaşma programı yapıldı

03.05.2022 16:01
Hüyük'te bayramlaşma programı yapıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Kaymakamlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programında Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, kurum müdürleri ve vatandaşlarla ile bir araya geldi.

Çimer, programının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Kaymakam Çimer, Hüyük Devlet Hastanesini de ziyaret ederek yatarak tedavi gören hastalarla buluştu, hastaların bayramını tebrik etti.

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Ramazan Bayramı, Hisarcık, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hüyük'te bayramlaşma programı yapıldı - Son Dakika
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