Hüyük'te belediye ekiplerinin kar ve buzlanma mesaisi - Son Dakika
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Hüyük'te belediye ekiplerinin kar ve buzlanma mesaisi

6 saat önce

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri yollarda buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Hüyük'te belediye ekiplerinin kar ve buzlanma mesaisi, System.String[]

Konya'nın Hüyük ilçesinde, belediye ekipleri yollarda buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Hüyük'de etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının eksi 12 dereceye kadar düşmesi üzerine yollarda oluşan buzlanmalara karşı harekete geçen Hüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki yollarda tuzlama faliyetlerini yoğunlaştırdı.

İlçe merkezinde ve dış mahallelerinde mesai yapan ekipler, buzlanmaya karşı faaliyetlerini tuzlama araçlarıyla sürdürüyor.

Ekipler, cami, sağlık ve eğitim kurumlarının yanısıra en işlek caddelerde ulaşımın güvenli bir biçimde seyretmesi için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Öte yandan, Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlara çatılarda oluşabilecek buz sarkıtlarına karşı dikkat etmeleri ve çatı altlarından geçmemeleri istendi.

Fen İşleri Müdürlüğü, Konya, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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