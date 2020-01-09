Hüyük'te belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları - Son Dakika
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Hüyük'te belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Hüyük ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hüyük'te belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Hüyük ilçesinde belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 4 gündür etkili olan ve aralıklarla devam eden kar yağışının durmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent merkezinde yollarda biriken karları temizleme çalışmalarına başladığını bildirdi.

Karla mücadele ekiplerinin 4 günlük süreçte gerek ilçe merkezinde, gerekse dış mahallelerde yolları ulaşıma açık tutabilmek için yoğun bir mesai sergilediğini aktaran Çiğdem, "Şu anda Hüyük ilçemizde ulaşıma kapalı yol bulunmuyor. Karla mücadele çalışmalarımıza Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesine bağlı ekiplerimiz de destek veriyor. Özellikle, dış mahallelerimizin kent merkezine ulaşımını sağlayan bağlantı yolları Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından ulaşıma açık tutuluyor. İlçemiz merkezinde ise ekiplerimiz, yolları ulaşıma açtıktan sonra yol kenarlarında biriken karları temizleme çalışmaları yürütmeye başladı. İş makinelerimiz tarafından kamyonlara doldurulan karlar ilçe dışına taşınıyor." dedi.

Mehmet Çiğdem, Hüyük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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