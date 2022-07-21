Hüyük'te biçerdöver kontrolleri sürüyor - Son Dakika
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Hüyük'te biçerdöver kontrolleri sürüyor

21.07.2022 13:04
Hüyük'te biçerdöver kontrolleri sürüyor

Hüyük ilçesinde, hububat ekili alanlarda biçerdöver kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

Hüyük ilçesinde, hububat ekili alanlarda biçerdöver kontrollerinin devam ettiği bildirildi.

İlçede hasat döneminin gelmesi ile birlikte ekili alanlara giren biçerdöverler, Hüyük Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik personelleri tarafından sürekli kontrol ediliyor.

Hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla seferber olan ekipler, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hüyük'te Haziran dönemindeki yoğun yağışlar sebebiyle hasat zamanı gecikse de hububat ürünlerinden arpa hasadı devam ediyor.

Sahada mesai yürüten görevli teknik ekipler, biçerdöver kontrollerinin yanı sıra üreticileri de dane kaybı konusunda bilgilendiriyor.

Kontrollerde hububat hasadı döneminde çiftçilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığı, yangın söndürme ekipmanları, yardımcı eleman olup olmadığı, biçim yüksekliği, dane döküm durumu, elek ve elevatör, batör, kontrabatör gibi ayarlarının tam olup olmadığı denetleniyor.

Ortalama verime ilişkin bilgilerle biçerdöver sahibi, operatörü ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgiler hasat denetim formuyla kayıt altına alınıyor.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhtarlara biçerdöver sahibi ve mahalle halkı adına sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyelerde de bulunuluyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Hüyük, Güncel, Son Dakika

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