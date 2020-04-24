Hüyük'te çiftçilere tarımsal destek sağlandı - Son Dakika

Konya'nın çilek üretiminde söz sahibi ilçelerinden Hüyük'te üreticilere çilek fidesi desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük yöresinin organik çilek üretiminde Türkiye'de son yıllarda marka bir ilçe haline geldiğini belirterek, bu potansiyelin daha da üst noktalara çıkarılabilmesi noktasında yürütülen çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin de ilçe genelindeki çilek üretimine önemli destekler sağladığını aktaran Çiğdem, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelinde 187 çilek üreticisi ailemize Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından çilek fidesi desteği sağlandı. Geçen hafta da Büyükşehir Belediyemiz 74 üreticimize asma fidanı desteği vermişti. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge İdaresi Başkanlığımız da ilçemizdeki 10 aileye sera desteğinde bulundu. İlçemizdeki tarımsal faaliyetlere katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve KOP İdaremize sonsuz teşekkür ediyorum."