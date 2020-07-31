Hüyük'te danelik mısır üretimi başladı - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde danelik mısır üretimine başlandığı bildirildi.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, yaptığı yazılı açıklamada, teknik personellerin desteğiyle Çavuş Mahallesinde kurulan üretim alanı ile sulu tarımda hayvancıların ihtiyacı olan danelik mısır üretiminin başladığını belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün girişimiyle bölgede 20 dekar alanda danelik mısır üretiminin yapıldığını aktaran Tingiş, şu bilgileri verdi:

"Danelik mısırda hastalık, zararlı, bitki besleme, ilaçlama ve mücadele yöntemleri hakkında üreticilerimizi her hafta kontroller yaparak, bilgilendirerek teknik personel arkadaşlarımızla uygulamalı üretim yapmaktayız. İlçe müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışma ile üreticilerimizin refah seviyesini yükseltip Hüyük'te danelik ve silajlık mısır üretiminin yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Hayvansal üretim yapan üreticilerimizin girdi maliyetlerini en aza indirip et ve süt üretiminde maksimum verimlilik elde etmek için hayvansal ve bitkisel üretimdeki personel arkadaşlarımızda üreticilerimize teknik destek de vermekteyiz. Devletimizin imkanlarından yararlanarak ilçemizi yakın gelecekte danelik ve silajlık mısır üretimini yapan kendi ihtiyacını karşılayan yörelerden biri yapmak için azim ve gayretle çalışmaktayız."