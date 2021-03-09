Hüyük'te, "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor - Son Dakika

Hüyük'te, "Dinamik Denetim Modeli" denetimleri sürüyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Konya'nın Hüyük ilçesinde, yeni tip koronavürüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor. "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında, Hüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeye bağlı dış mahallelerde hizmet veren berber ve kuaför salonlarında denetim gerçekleştirdi. Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş'in de eşlik ettiği kontrollerde, ekiplerce HES kodu uygulaması da yapıldı. İşyeri sahipleri ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesinin kişisel ve toplum sağlığı için önemine dikkat çekildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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