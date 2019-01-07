Son Dakika Haberleri: Hüyük'te Doğada Bulunan Yaralı Kızıl Şahine Jandarma Şefkati

Hüyük'te Doğada Bulunan Yaralı Kızıl Şahine Jandarma Şefkati

2 saat önce

Hüyük ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı.

Hüyük'te Doğada Bulunan Yaralı Kızıl Şahine Jandarma Şefkati, System.String[]
Hüyük ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesinde devriye gezen Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide uçamayan bir şahinin olduğunu fark etti.

Şahinin yaralı olduğunu belirleyen ekipler, yakaladıkları şahini Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim etti.

Koruma altında bulunan yaralı şahin, Milli Parklar görevlileri tarafından tedavi edilmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Yırtıcının tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ise yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:17 Kaynak: AA

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