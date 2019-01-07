Hüyük'te Doğada Bulunan Yaralı Kızıl Şahine Jandarma Şefkati

Hüyük
ilçesinde, Jandarma
ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesinde devriye gezen Hüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide uçamayan bir şahinin olduğunu fark etti.
Şahinin yaralı olduğunu belirleyen ekipler, yakaladıkları şahini Beyşehir
Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim etti.
Koruma altında bulunan yaralı şahin, Milli Parklar görevlileri tarafından tedavi edilmek üzere Karatay
Belediyesi Hayvanat Bahçesi
Veteriner Müdürlüğü'ne teslim edilecek.
Yırtıcının tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından ise yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.